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Кремль опроверг причастность Путина к решению о выдаче тела Навального

13:58
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

Это не имеет отношения к работе главы государства

Российский лидер Владимир Путин не принимал решения о выдаче тела осужденного Алексея Навального его матери, поскольку глава государства эти вопросы никак не регулирует. Об этом в понедельник, 26 февраля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков рассказал о ходе проверки после смерти Навального

Спикер Кремля напомнил, что в стране имеются "определенные службы, определенные процессы, которые идут в соответствии с установленными правилами для таких ситуаций", но администрация президента, как и он сам, этим не занимается, сообщает "Интерфакс".

Это абсолютно не наш вопрос и не наша прерогатива. Я ничего не могу сказать по этому вопросу.

Ранее Дмитрий Песков подчеркивал, что обвинения со стороны вдовы оппозиционера Алексея Навального в том, что тело покойного не отдают, якобы чтобы скрыть его отравление, голословны и ничем не обоснованы. Также пресс-секретарь главы государства рассказал, что Владимир Путин не смотрел видеоролик с обращением Юлии Навальной.

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