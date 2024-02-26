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ВС России освободили Ласточкино на авдеевском направлении

14:21
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

Россия продолжит СВО до полного достижения ее целей

Российские военные в ходе специальной военной операции взяли под контроль населенный пункт Ласточкино на авдеевском направлении. Об этом в понедельник, 26 февраля, рассказали в Министерстве обороны России.

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В ведомстве подчеркнули, что российские военные продолжили улучшать положение по переднему краю. В частности, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Уманское, Нетайлово и Очеретино.

Кроме того, ВС России отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ в районах Северного, Первомайского и Петровского в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Ранее глава российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в зоне СВО. Ему представили доклад об обстановке в зоне ответственности армии и порядке дальнейших действий объединения.

Освободив Авдеевку от украинских боевиков, российские войска развивают наступление к западу от населенного пункта. ВСУ отступают под шквальным огнем нашей артиллерии — российские бойцы водружают на дома триколоры.

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