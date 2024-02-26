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Минобороны России: ВСУ потеряли еще 1175 военных

14:59
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

Лишь на донецком направлении потери ВСУ превысили 400 человек

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. В Министерстве обороны России рассказали, что по состоянию на понедельник, 26 февраля, противник потерял еще 1175 человек.

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В частности, на купянском направлении потери ВСУ составили до 145 военнослужащих, танк, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".

На донецком направлении украинская армия потеряла около 420 бойцов, на авдеевском — до 410, на южнодонецком — до 150, на херсонском — до 50, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, комментируя утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинская армия потеряла за два года спецоперации якобы всего 31 тысячу человек, объяснил, почему Киев пытается скрыть от своего народа ужасающую статистику реальных потерь.

Между тем военнослужащие 55-й гвардейской мотострелковой бригады Центрального военного округа российской армии показали путь, по которому пробивались штурмовые группы к центру Авдеевки. Наиболее ожесточенные бои велись в районе железнодорожного вокзала.

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