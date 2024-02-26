В Москве перед выборами пройдет проверка системы электронного голосования

Она запланирована на 2 марта

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве назначил дату тестового голосования перед выборами президента на 2 марта с 10:00 до 14:00. Такое решение было принято в ходе заседания Общественного штаба.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве в 2024 году Вадим Ковалев, предлагая принять решение о дате и времени тестового голосования, уточнил, что "четыре часа закладываем традиционно".

В качестве вопроса для тестового голосования выбрали следующий: "Нужно ли вырубать в Москве тополя, чтобы избавится от тополиного пуха?". Предлагаемые варианты ответа: тополя надо вырубать и высаживать на их месте другие деревья; тополя не надо вырубать; решение надо оставить специалистам.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Проголосовать в Москве можно при наличии постоянной регистрации в городе. Сделать это смогут и жители других регионов, заблаговременно подавшие заявление на прикрепление к избирательному участку в Москве. Отдать голос онлайн можно будет с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 все три дня.

Между тем досрочное голосование в рамках выборов главы государства уже началось. Его проводят в отдаленных и труднодоступных местах, а также впервые — в новых субъектах Федерации. Воспользоваться такой возможностью на этот раз смогут жители 37 регионов страны.

Спецслужбы недружественных России государств упорно работают над тем, чтобы сорвать выборы, предупредила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Однако российские компетентные органы предпринимают все необходимые меры, чтобы помешать им.

Власти Нидерландов между тем положительно отреагировали на уведомление российской дипмиссии о намерении организовать в посольстве избирательный участок для проведения выборов президента России 17 марта. Это обеспечит россиянам, находящимся в королевстве, возможность реализовать свое конституционное право.

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