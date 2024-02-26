Путин оценил социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесии

В республике идет активная работа в рамках национальных проектов

Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской республики обсудил Владимир Путин с главой региона.

Рашид Темрезов доложил о мерах поддержки семей участников спецоперации. Все родные военнослужащих получают адресную помощь. Президент поручил держать этот вопрос на особом контроле. Кроме того, в республике идет активная работа в рамках национальных проектов. За последние 6 лет построено почти 500 социальных объектов. Отремонтировали несколько десятков школ. Активно развивается туризм.

Владимир Путин положительно оценил ситуацию в республике, однако отметил и сферы, которые требуют особого внимания. В частности - сфера строительства.

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