В Европе не утихают массовые протесты фермеров

Бельгийские фермеры пригнали в центр Брюсселя 900 тракторов

Улица де ла Лой (в переводе с французского "улица закона") в центре Брюсселя превращается фермерами в зону произвола. Под окнами Европарламента протестующие жгут покрышки. Пока полиция водометами пытается сбить огонь, фермеры сваливают на асфальт ещё больше резины и соломы. Пожар устраивают на пешеходном мосту.

Внизу под ноги полиции выливают нечистоты. Из автоцистерны бьют фонтаны грязи. В силовиков летит всё что попадается протестующим под руку. Камни, стеклянные бутылки, дымовые шашки и петарды. Здания европейских учреждений забрасывают яйцами. Полицейский спецназ применяет слезоточивый газ. Фермеры - свою тяжелую технику.

Бельгийские фермеры пригнали в центр Брюсселя 900 тракторов, парализовав движение в столице европейской бюрократии. В этот момент в штаб-квартире ЕС проходила встреча министров сельского хозяйства. Навалившиеся проблемы там признают, но объявить о своей ответственности за провал в экономике так никто и не решился.

"Рынок зерна рушится, цены падают, и это грязная игра, которую Россия затевает, чтобы оказать давление", - заявил Дэвид Кларинваль, вице-премьер правительства Бельгии.

Европейские аграрии намерены добиться правды по отношению к себе. С одной стороны, их уничтожает зелёный курс Евросоюза, с другой стороны - на помощь Украине власти выделяют десятки миллиардов долларов, а своим людям урезают субсидии, оставляя крохи. Массовые протесты сегодня прошли и в Испании. Фермеры перекрыли десятки дорог по всей стране и устроили манифестацию в Мадриде у здания министерства сельского хозяйства в попытке достучаться до здравого смысла.

Польские фермеры сегодня заблокировали главную трассу, ведущую в Германию, а в приграничье с Украиной рассыпали на дороге гвозди и саморезы. Ночью в воскресенье на территории Польши остановили железнодорожный состав с Украины. На землю высыпали около 160 тонн кукурузы. В Киеве назвали это вандализмом и варварством, но премьер Польши Туск призвал соседей-нахлебников "избавить себя от ненужных эмоциональных комментариев".

С первого марта к акциям протеста снова присоединятся польские дальнобойщики, открыв свой фронт против Украины.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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