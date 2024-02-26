Кандидаты на пост президента и их представители продолжают работать в регионах

Выборы пройдут с 15 по 17 марта

В Москве перед выборами президента России 2 марта пройдёт тестовое дистанционное голосование. Об этом сегодня рассказали на заседании общественного штаба. На сайте Мос.Ру с 10 до 14 часов жители столицы смогут поучаствовать в проверке системы. В ходе предварительной проверки горожанам предлагают ответить на вопросы, не связанные с президентской кампанией. На этой же странице можно будет проголосовать и во время выборов. Они пройдут с 15 по 17 марта.

Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха? Именно на этот вопрос жителям столицы предложат ответить в рамках тестового голосования перед выборами президента. Оно пройдет 2 марта на платформе elec.mos.ru. Горожане смогут заранее познакомиться с особенностями онлайн волеизъявления, а разработчики проверить корректность всех систем в преддверии главного политического события года. Те, кто предпочтет дистанционное электронное голосование, смогут выразить свое мнение в течение всех трех дней выборов, с 15 по 17 марта.

"Голосовать электронно можно в любое время. И ночью, в том числе. Ну, конечно, до того, как закроются все избирательные участки 17 марта. Москва готовится. У нас работают в штабе представители всех кандидатов, общественники, журналисты. И наш штаб также будет рад всем представителям наблюдательного сообщества. Ну и, конечно, всем нашим гостям. В том числе, международным", - сообщил Вадим Ковалёв, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

У сопредседателей штаба Владимира Путина в эти дни график не менее напряженный, чем у кандидата, которого они представляют. У Артёма Жоги в Пермском крае длинный список объектов для посещения: новый корпус авиационного техникума, машиностроительный завод, фонд "Защитники Отечества", краевой госпиталь для ветеранов войн, стела "Пермь - город трудовой доблести". И, конечно же, встреча с волонтерами регионального штаба.

"Встречи с молодежью - это одно из самых главных. От нашей молодежи исходит такая энергетика и такая положительная энергетика, что ты прекрасно понимаешь, для чего, для кого ты это все делаешь. Их глаза, светящиеся улыбки, они просто дают вот такой заряд бодрости, что, невзирая на эти переезды, перелеты тысячекилометровые, одна десятиминутная встреча с нашими ребятами заряжает намного вперед. И ты понимаешь, что действительно есть ради кого трудиться, есть ради кого жить, есть ради кого сражаться на переднем крае", - отметил Артём Жога.

О том, что помогает правильно воспитывать молодежь, говорил и кандидат в президенты от КПРФ. Николай Харитонов посетил "Центр современной музыки и исполнительских искусств". Пообщался с актерами, режиссерами, педагогами и студентами. Говорили о необходимости господдержки в сфере культуры. С одной стороны. А с другой - об ответственности деятелей культуры за то, что они несут в массы. И в первую очередь, это должно быть воспитание разумного, доброго и вечного в подрастающих поколениях.

"Я вижу, как не хватает порой культурного наследия, которое мы подрастеряли. А дерево сильно корнями. Именно культурными корнями. Эти корни надо поддерживать, развивать и культуру в массы нести. И все тогда будет нормально. И все победы на всех фронтах будут наши. В моей программе все это есть. Неслучайно я говорю, что непродуманный капитализм начала 90-х годов породил много проблем. В том числе и крепко обжег нашу культуру. Необходимо восстанавливать", - заявил Николай Харитонов.

За главный пост в стране борются четверо политиков: Владислав Даванков от "Партии Роста" и "Новых людей", самовыдвиженец Владимир Путин, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и кандидат от КПРФ Николай Харитонов. Накануне началось досрочное голосование в труднодоступных регионах и старт дебатов между кандидатами.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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