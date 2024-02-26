Путин подписал закон о самозапрете на кредиты

Россияне могут установить запрет на выдачу им банками и МФО кредитов и займов

Президент России Владимир Путин в понедельник, 26 февраля, подписал поправки в законодательство, которые дают заемщикам право устанавливать самозапрет на выдачу кредитов.

С 1 марта 2025 года россияне смогут установить в своей кредитной истории запрет на выдачу им кредитов банками и займов микрофинансовыми организациями. Для этого требуется подать заявление в бюро кредитных историй, сделать это можно через МФЦ или портал госуслуг.

Исключение составляют займы, обеспеченные транспортным средством или ипотекой, а также договоры образовательного кредита в рамках государственной поддержки, сообщает "Интерфакс".

Эксперты отмечают рост закредитованности россиян. В Федеральной службе судебных приставов рассказали, что более 4,9 миллиона граждан России стали невыездными из-за долгов. Только в столице в январе-ноябре было вынесено 742 тысячи постановлений об ограничении выезда за рубеж должникам.

В январе президент России Владимир Путин провел совещание, на котором, в числе прочего, говорили о поддержке участников СВО, в частности, о выплате ими кредитов. Глава государства предложил не взимать с тех, кто вернулся из зоны боевых действий, проценты за период кредитных каникул.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"