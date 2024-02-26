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Зеленский объяснил, что ждет Украину без помощи США

15:36
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

Конгресс по-прежнему отказывается одобрить выделение Киеву новых средств

Украина потеряет еще много людей и территорий, если Соединенные Штаты не согласуют выделение дополнительного финансирования в помощь киевскому режиму. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский.
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Политик заявил в интервью телеканалу NBC, что надеется, что США искренне желают Украине победы, а не стремятся за счет украинского народа ослабить Россию как своего стратегического противника.

С конца 2023 года, когда у Вашингтона закончились согласованные средства на помощь Киеву, Конгресс США отказывается удовлетворить запрос Белого дома на новую порцию финансирования. Зеленский не смог объяснить, в чем заключается его план Б при реализации сценария, в котором Вашингтон не предоставит Киеву новый пакет помощи.

При этом президент США Джо Байден после отхода украинской армии из Авдеевки не исключил, что ВСУ могут потерять и другие населенные пункты. Издание The New York Post констатирует, что "это отступление подготовило почву для крупнейшего наступления России с мая 2023 года".

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