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Два украинских дрона-камикадзе сбиты под Курском

15:15
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

Обошлось без разрушений

Попытка атаки дронов-камикадзе ВСУ отражена в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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Как написал губернатор в Telegram, беспилотники попытались атаковать инфраструктуру в приграничном Кореневском районе, в селе Гордеевка. Еще один дрон-камикадзе упал в огород одного из домов в селе Троицком.

По данным Старовойта, обошлось без разрушений. Пострадавших нет. Глава региона напомнил гражданам правила безопасности. Ни в коем случае нельзя приближаться к обломкам украинских БПЛА и трогать их, они могут взорваться.

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