ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Германия решила продолжить расследование диверсий на "Северных потоках"

15:49
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

Берлин интересует, кто стоит за терактом

Берлин продолжит расследование диверсий на газопроводах "Северный поток". Как заявили в генпрокуратуре ФРГ, это решение не зависит от прекращения следствия другими странами.

Володин предложил взыскать ущерб за "Северный поток" с иностранных компаний
Эксперт рассказал, можно ли восстановить "Северный поток"

В правительстве Германии также заинтересованы в продолжении расследования этих диверсий немецкой стороной. Как заявил представитель кабмина, в Берлине хотели бы выяснить, кто стоит за терактом, передает РИА Новости.

В Копенгагене ранее заявили, что прекращают расследование ЧП на "Северных потоках". В заявлении утверждается, что в Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с происшествием. О прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах в начале февраля сообщили и в Швеции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Подрыв газопровода "Северный поток"
Подрыв газопровода "Северный поток"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.