Германия решила продолжить расследование диверсий на "Северных потоках"

Берлин интересует, кто стоит за терактом

Берлин продолжит расследование диверсий на газопроводах "Северный поток". Как заявили в генпрокуратуре ФРГ, это решение не зависит от прекращения следствия другими странами.

В правительстве Германии также заинтересованы в продолжении расследования этих диверсий немецкой стороной. Как заявил представитель кабмина, в Берлине хотели бы выяснить, кто стоит за терактом, передает РИА Новости.

В Копенгагене ранее заявили, что прекращают расследование ЧП на "Северных потоках". В заявлении утверждается, что в Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с происшествием. О прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах в начале февраля сообщили и в Швеции.

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