В МИД России отметили, что Кэмерон хочет доказать недоказуемое

Президенту России Владимиру Путину нужно доказать, что он ошибается по поводу Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

По словам британского политика, "ошибка" Путина заключается в том, что российский лидер "верит, что ему еще удастся одержать победу".

В ответ спикер МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что Дэвид Кэмерон пытается "доказать недоказуемое".

Жаль, он не признался, что НАТОвская задача "стратегического поражения России" провалилась. Что касается стремления "доказать недоказуемое" — это monkey business, любимое занятие английской бюрократии.

Ранее германский министр иностранных дел Анналена Бербок заявляла, что на президента России Владимира Путина необходимо продолжать оказывать давление из-за конфликта на Украине. По утверждению главы МИД ФРГ, "Путин сейчас не хочет мира".

Профессор Национального университета Сингапура Си Раджа Мохан отмечал, что Россия укрепила свои позиции на международной арене на фоне разногласий западных стран по украинскому конфликту. По словам эксперта, эти разногласия очень остро ощущаются не только внутри США, но и между Вашингтоном и европейскими союзниками, а также внутри Европы.

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