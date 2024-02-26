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Фицо предупредил о планах НАТО отправить военных на Украину

16:12
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

Это приведет к резкой эскалации конфликта

Отправка военных стран НАТО и ЕС на Украину не заставит Россию пойти на уступки, это приведет к эскалации конфликта. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал намерение  некоторых стран направить на Украину контингент в рамках двусторонних договоренностей.

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Фицо признал, что альянс или Евросоюз не могут помешать другим государствам-членам заключить двустороннее соглашение с Киевом. Однако словацкий премьер убежден, что ожидаемая цель не будет достигнута.

По словам Фицо, такие шаги Запада не окажут какого-то давления на президента России или на российскую администрацию и не приведет к каким-то уступкам, заявил Фицо журналистам после заседания Совета безопасности республики. Напротив, такое решение приведет к огромной эскалации напряжения, приводит слова главы словацкого правительства РИА Новости.

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