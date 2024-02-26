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Путин подписал указ о воссоздании двух военных округов

16:42
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

Еще один округ существенно расширился

Два военных округа воссозданы в России указом президента Владимира Путина. В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, появились Ленинградский и Московский военные округа.

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В состав Московского военного округа, кроме Москвы, вошли Ярославская, Тульская, Тверская, Тамбовская, Смоленская, Рязанская, Орловская, Нижегородская, Липецкая, Курская, Костромская, Калужская, Ивановская, Воронежская, Владимирская, Брянская, Белгородская и Московская области. Псковская, Новгородская, Мурманская, Калининградская, Вологодская и Ленинградская области, а также республики Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург образовали Ленинградский округ.

В соответствии с указом президента, расширилась территория Южного военного округа. В него вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

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