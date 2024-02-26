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Лавров обвинил руководство МОК в кризисе мирового спорта

17:23
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

Есть спрос на специалистов, которые выведут спортивное движение из нынешнего состояния

Кризис мирового спортивного движения – результат деятельности нынешнего руководства Международного олимпийского комитета и спортивных федераций. Министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучил свой вывод на заседании Наблюдательного совета МГИМО.

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По словам главы российской дипломатии, в ближайшее время будут востребованы специалисты, которые глубоко погрузятся в эту реальность. Они будут разрабатывать перспективные пути вывода международного спортивного движения из кризиса, приводит слова Лаврова ТАСС.

Международный спортивный арбитражный суд 29 января дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года - за нарушение антидопинговых правил. После этого сборную России лишили золотой медали, завоеванной на командных соревнованиях фигуристов на ОИ-2022. Олимпийский комитет России заявил, что будет оспаривать в CAS решение ISU лишить Россию золота ОИ-2022 года.

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