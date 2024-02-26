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Шольц категорически исключил поставки Киеву ракет Taurus

18:16
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

Германия не собирается становиться стороной конфликта на Украине

Берлин не может быть связанными с целями, которых достигают ракеты Taurus. Для их наведения потребовались бы немецкие специалисты. Однако в Германии продолжает действовать принцип: нога немецкого солдата не ступит на землю Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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По словам Шольца, тема поставок ракет Taurus Киеву не стоит в Германии на повестке дня. Канцлер признал: его удивляет, что некоторые даже не задумываются о том, могут ли такие шаги привести к участию в войне. Шольц подчеркнул, что Германия не собирается прямо или косвенно становиться стороной конфликта на Украине.

Немецкий бундестаг ранее проголосовал за представленный фракциями правящей коалиции проект резолюции о поставке Украине дальнобойного оружия. Отмечалось, что вооружения могут использоваться для поражения стратегических объектов в российском тылу. В то же время, в принятом документе не упоминались крылатые ракеты Taurus, передает РИА Новости.

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