Столичные единороссы поздравили с Днем защитника Отечества бойцов в зоне СВО

Единороссы навестили бойцов в Донецке

Члены Московского городского регионального отделения (МГРО) партии "Единая Россия" доставили в новые регионы 25-тонный гуманитарный конвой. Единороссы навестили бойцов в Донецке, куда привезли тепловые маленькие и большие пушки, теплую форму, берцы, термобелье и блиндажные свечи.

"24 февраля – два года, как идет специальная военная операция. С первого дня ее начала московские единороссы включились в гуманитарную миссию и помогают мирным гражданам, военным и столичным мобилизованным бойцам СВО. 25-тонный гуманитарный конвой в сопровождении активисток "Женского движения Единой России" Москвы и волонтеров отправился в новые регионы, чтобы успеть поздравить наших бойцов восьми подразделений с Днем защитника Отечества. В сборе помощи приняли участие депутаты всех уровней, активистки "Женского движения Единой России" Москвы, партийцы и префектура Юго-Западного округа, представители бизнес-сообществ столицы, а также неравнодушные москвичи", – сообщает пресс-служба МГРО "Единая Россия".

На приобретение большей части необходимого для бойцов были направлены средства, вырученные после продажи картин на благотворительном аукционе "Искусство СВОим", состоявшегося по инициативе депутата Мосгордумы Ларисы Картавцевой при поддержке председателя столичного парламента Алексея Шапошникова.

"Пока бойцы выполняют боевые задачи в зоне СВО, государство заботится о членах их семей. По распоряжению президента РФ сформирована и ведет постоянную законотворческую деятельность рабочая группа по вопросам СВО. Так, во всех регионах внедряется единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей. В него вошли 20 наиболее востребованных мер, среди которых: налоговые льготы, бесплатное социальное обслуживание, путевки, льготное питание для детей и многие другие. Благодаря предоставлению санаторно-курортного лечения для детей участников СВО семьи будут получать конкретную помощь государства. Такая мера, как предоставление детям участников СВО льготных путевок в региональные организации отдыха детей и их оздоровления, а также в санаторно-курортные организации, – большое подспорье для семей военнослужащих", – сообщает пресс-служба со ссылкой на заместителя председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Евгения Нифантьева.

Ранее сообщалось, что ресурсному центру "Мосволонтёр", который объединяет более миллиона 220 тысяч неравнодушных москвичей, исполнилось десять лет. С начала спецоперации они отправили в Донбасс более тысячи 300 тонн гуманитарных грузов.

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