Россия по-прежнему следит за ситуацией

Взрывами занимались сразу несколько ведомств Дании: к полицейским подключились служба безопасности, разведка. Все эти подробности опубликованы в сегодняшнем пресс-релизе. Само расследование, как пишут на сайте, шло непросто. В итоге дело по "Северным потокам", видимо, оказалось таким мутным, что датчане решили поскорее умыть руки и вообще всё закрыть.

Взорвалось в сентябре 2022-го года. Тогда сейсмологи зафиксировали в Балтийском море странные резкие колебания - мишенью оказались трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2". Оператор Nord Stream уже тогда оценил: масштаб разрушений беспрецедентный, ждать окончания ремонта придется очень долго. Повреждены 3 из 4 - ниток, а это значит, что Европа внезапно осталась без дешевого российского газа. К своим национальным расследованиям тут же приступили Германия, Швеция, Дания. Генпрокуратура России признала преступление актом международного терроризма. Москва неоднократно предлагала свою помощь иностранным партнерам.

"Нам было отказано в этом, мы не могли принимать участие в следственных действиях, в расследовании. Не можем получать информацию какую-то и сейчас. Но ситуация в данном случае настолько очевидна, что можно только выразить абсолютнейшее изумление", - заявили в Кремле.

Диверсия есть, но оснований для разбирательств датчане почему-то не увидели. Впрочем, свернули расследование по "Северным потокам" и шведы, ссылаясь на то, что их граждане в деле точно не фигурируют. Следы взрывчатки скандинавы нашли, в качестве главной версии разрабатывали умышленную диверсию. Но имена исполнителей и заказчиков Стокгольм и Копенгаген дальновидно решили не называть - все следы, очевидно, ведут к ближайшим союзникам.

"Как только ослабнет хватка Соединенных Штатов Америки вокруг горла европейских государств, вот тогда, может быть, и стоит ждать результатов расследования. Но на сегодняшний день никаких реальных конструктивных результатов ждать не приходится", - отметил Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова.

В Кремле сегодня еще раз предупредили Запад - Россия по-прежнему следит за ситуацией и использует любую возможность, чтобы найти подозреваемых. А вот полиция Дании официально попросила с такими вопросами больше к стражам порядка не приставать. Никаких комментариев и интервью по делу о "Северных потоках" больше не будет.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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