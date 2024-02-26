ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Противник использовал дрон самолетного типа

Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима атаковать объекты на территории России. Беспилотники ВСУ сбиты над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что воздушные цели были обнаружены около 17.50 мск. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен.

Ранее сообщалось о попытке атаки дронов-камикадзе ВСУ в Курской области. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, беспилотники попытались атаковать инфраструктуру в приграничной Гордеевке. Еще один дрон-камикадзе упал в огород в селе Троицком.

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