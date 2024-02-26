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ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

19:01
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

Противник использовал дрон самолетного типа

Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима атаковать объекты на территории России. Беспилотники ВСУ сбиты над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

Два украинских дрона-камикадзе сбиты под Курском
Дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус в Херсонской области

В военном ведомстве уточнили, что воздушные цели были обнаружены около 17.50 мск. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен.

Ранее сообщалось о попытке атаки дронов-камикадзе ВСУ в Курской области. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, беспилотники попытались атаковать инфраструктуру в приграничной Гордеевке. Еще один дрон-камикадзе упал в огород в селе Троицком.

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