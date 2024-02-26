Песков оценил эффективность танков Abrams в зоне СВО

Представитель Кремля прокомментировал видео с американской бронетехникой

Поставленные Украине Соединенными Штатами танки Abrams будут уничтожаться в зоне СВО так же, как и любые другие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опубликованное в сети видео с горящей американской бронетехникой.

Песков напомнил: когда только появилась информация о возможных поставках этих танков Киеву, российские бойцы пообещали, что Abrams-ы будут гореть так же, как и все остальные. А в целом, по словам представителя Кремля, это планомерная, профессиональная и самоотверженная работа наших военных, которые демилитаризируют Украину, передает ТАСС.

26 февраля появилась информация, что на авдеевском направлении ВС России впервые подбили американский танк M1 Abrams. Позже в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде уточнили, что танк уничтожил боец с позывным Рассвет.

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