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ВС России уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью

20:01
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

На месте работают экстренные службы

Киевский режим в очередной раз попытался атаковать российский регион с помощью дронов. Украинский беспилотник сбит над Брянской областью.

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Как сообщил в Telegram губернатор Александр Богомаз, система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат ВСУ самолетного типа. Дрон был уничтожен над территорией Выгоничского района.

По данным губернатора, на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Пострадавших и разрушений нет.

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