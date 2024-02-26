ВС России уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью

На месте работают экстренные службы

Киевский режим в очередной раз попытался атаковать российский регион с помощью дронов. Украинский беспилотник сбит над Брянской областью.

Как сообщил в Telegram губернатор Александр Богомаз, система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат ВСУ самолетного типа. Дрон был уничтожен над территорией Выгоничского района.

По данным губернатора, на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Пострадавших и разрушений нет.

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