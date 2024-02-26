В Госдуме заявили о вмешательстве США в выборы президента России

Американское посольство использует соцсети для дискредитации избирательного процесса

Посольство США в Москве активно использует свои русскоязычные информационные ресурсы для вмешательства в президентские выборы в России. В частности, американский посол Линн Трейси в своем интервью, опубликованном в эти дни, дала уничижительные оценки российским выборам еще до их проведения, тем самым пытаясь подорвать доверие граждан к избирательной системе.

Как заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов зарубежного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев, сайт и аккаунты посольства США в соцсетях давно уже вышли за рамки представительских функций. Они на регулярной основе размещают политическую информацию деструктивного характера. В парламенте расценивают эти действия как вмешательство во внутренние дела России, написал Пискарев в Telegram.

Российский парламентарий подчеркнул, что выход посла США за рамки дипломатических норм не должен остаться без внимания. Подготовленные материалы комиссия направит в МИД России.

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