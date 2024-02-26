ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На выставке-форуме "Россия" назвали лауреатов премии общества "Знание"

22:32
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

К участникам церемонии по видеосвязи обратился Владимир Путин

На ВДНХ на выставке-форуме "Россия" сегодня назвали лауреатов просветительской премии общества "Знание". В числе лучших - педагоги, лекторы, блогеры, популяризаторы науки, волонтеры.

К участникам церемонии по видеосвязи обратился Владимир Путин. Президент отметил, что работа возрожденного общества "Знания" сейчас выстроена на качественно новом уровне. А ее большая команда щедро делится своим опытом и знаниями с подрастающим поколением.

"Залог будущего страны, преемственности её развития – в том, чтобы у молодёжи были надёжные жизненные ориентиры, чтобы она считала подлинно своими наши традиционные ценности, училась на лучших образцах отечественной и мировой культуры, литературы, достижениях науки и образования и, безусловно, знала историю своей страны, имена настоящих героев и созидателей", - заявил Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Церемония вручения просветительской награды "Знание.Премия"
Церемония вручения просветительской награды "Знание.Премия"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.