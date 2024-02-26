На выставке-форуме "Россия" назвали лауреатов премии общества "Знание"

К участникам церемонии по видеосвязи обратился Владимир Путин

На ВДНХ на выставке-форуме "Россия" сегодня назвали лауреатов просветительской премии общества "Знание". В числе лучших - педагоги, лекторы, блогеры, популяризаторы науки, волонтеры.

К участникам церемонии по видеосвязи обратился Владимир Путин. Президент отметил, что работа возрожденного общества "Знания" сейчас выстроена на качественно новом уровне. А ее большая команда щедро делится своим опытом и знаниями с подрастающим поколением.

"Залог будущего страны, преемственности её развития – в том, чтобы у молодёжи были надёжные жизненные ориентиры, чтобы она считала подлинно своими наши традиционные ценности, училась на лучших образцах отечественной и мировой культуры, литературы, достижениях науки и образования и, безусловно, знала историю своей страны, имена настоящих героев и созидателей", - заявил Путин.

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