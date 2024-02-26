Он признан лучшим иностранным просветителем года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вручил награду премии "Знание" французскому военному корреспонденту Адриану Боке. Он признан лучшим иностранным просветителем года.

В пресс-службе общества "Знание" отметили, что на протяжении последних полутора лет Боке рискует своей жизнью на передовой. Военкор освещает и документирует события в Донбассе, рассказывает правду о боевых действиях на Украине западной общественности.

Кроме того, передает ТАСС, французский журналист занимается благотворительностью. Боке помогает детям Донбасса, пострадавшим от ВСУ. Адриан - эксперт по баллистической экспертизе, он передал Музею Победы осколки от натовских снарядов, попавших в гражданские объекты Донецка.

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