ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Три человека погибли в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

21:20
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

Дрон-камикадзе атаковал автомобиль

Украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль в Белгородской области. Погибли три человека, сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков.

ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
ПВО сбила за сутки более десятка украинских дронов в Белгородской области

Как написал Гладков в Telegram, инцидент произошел на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В машине находились строители. В результате взрыва трое мирных жителей погибли.

По данным Гладкова, еще трое получили ранения. Двоих пострадавших бригады скорой помощи доставили в Белгород, в городскую больницу №2. Одного раненого отправили в Грайворонскую ЦРБ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Последствия обстрела
Последствия обстрела
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.