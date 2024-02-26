Три человека погибли в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Дрон-камикадзе атаковал автомобиль
Украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль в Белгородской области. Погибли три человека, сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков.
Как написал Гладков в Telegram, инцидент произошел на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В машине находились строители. В результате взрыва трое мирных жителей погибли.
По данным Гладкова, еще трое получили ранения. Двоих пострадавших бригады скорой помощи доставили в Белгород, в городскую больницу №2. Одного раненого отправили в Грайворонскую ЦРБ.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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