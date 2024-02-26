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Резолюцию об отстранении Байдена от власти подготовили в конгрессе США

21:55
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

Президент не способен выполнять важнейшие обязанности

Резолюция с призывом к правительству воспользоваться 25-й поправкой к конституции США и отстранить от власти президента Джо Байдена будет внесена на рассмотрение конгресса. Автор инициативы – республиканец, член Палаты представителей Кен Бак.

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Весомым основанием для запуска процедуры бак считает недавний доклад спецпрокурора Роберта Хёра по делу об обращении с секретными документами. Глава государства в нем охарактеризован как "пожилой человек с плохой памятью". Конгрессмен подчеркивает: многие американцы уже долгое время являются свидетелями неспособности президента Байдена выполнять важнейшие обязанности в качестве главы администрации.

25-я поправка к конституции США допускает процесс отстранения главы государства – при условии, что большинство высокопоставленных сотрудников администрации и вице-президент приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции. После отстранения главы государства его обязанности переходят к вице-президенту, передает ТАСС.

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