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Политолог Марков объяснил, что такое "мирный план" Зеленского

08:43
  • вторник
  • 27 февраля 2024

Москве в очередной раз предъявят ультиматум?

На что рассчитывают киевские руководители, предлагая созвать некий "мирный саммит" без участия России? Готовы ли западные покровители Украины и дальше снабжать эту страну оружием? Осознают ли они безнадежность своего антироссийского проекта, особенно с учетом последних успехов наших войск?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил политолог Сергей Марков.

"План Запада - принудить Россию остановить наступление, если это наступление будет успешным. А в идеале - принудить Россию вообще к своего рода капитуляции. Чтобы та вывела войска и начала выплачивать репарации. Это и есть так называемый "план Зеленского". Разработанный американцами. В конечном же итоге Москве под видом переговоров о мире в Швейцарии просто предъявят ультиматум", - отметил эксперт.

Полный комментарий Сергея Маркова смотрите в видео

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