Диверсанты пожелали остаться неизвестными

Дело есть, а результата и виноватых нет. Дания заявила о завершении расследования на "Северных потоках". В полиции страны отметили: "Имела место преднамеренная диверсия". Однако оснований для возбуждения уголовного дела и дальнейшего расследования взрывов нет!

Датские журналисты написали: расследование взрывов на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2" похоронено. Незадолго до этого Швеция закрыла дело, заявив, что шведские граждане ни при чем - нечего и огород городить. Концы в воду.

Громовой успех шведских и датских следователей был предсказуем. В Кремле ситуацию назвали абсурдной.

"Ситуация в данном случае настолько очевидна, что можно только выразить абсолютнейшее изумление и ничего другого", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что Дания в ходе расследования вышла на своих ближайших союзников. А кто же пойдет против таких союзников? Которые открыто заявляли, что покончат с газопроводом.

"Не будет никакого "Северного потока". Мы положим этому конец", - сказал однажды Джо Байден.

На совместной пресс-конференции с Олафом Шольцем президента США спросили: и как же вы это сделаете? Обещаю, ответил Байден, мы сможем это сделать.

Известный журналист-расследователь Сеймур Херш после взрывов не раз публиковал материалы, которые показывают, как американцы планировали эту диверсию. Он говорит: американские водолазы в ходе учений НАТО еще летом 2021 года заложили дистанционно управляемую взрывчатку прямо на трубопровод. И уже осенью 2022-го Байден решил наказать Россию за СВО.

Германия, Дания, Швеция бойко взялись за расследование. Россия через Совет безопасности ООН пыталась инициировать расследование международное. Но поддержали его только Китай и Бразилия. В западных СМИ начали разгонять версию о неких "украинских диверсантах", которые нырнули с яхты на 100 с лишним метров и разнесли трубопровод из лучших побуждений.

Германия, оставшаяся без российского газа, все еще пытается сохранить лицо и обещает завершить свое расследование. Но что-то подсказывает, что результат будет похожим. Диверсия есть, но диверсанты пожелали остаться неизвестными.

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