Путин поздравил спецназ с профессиональным праздником

Сегодня в России отмечается День сил специальных операций
27 февраля в России отмечают День сил специальных операций. Бойцы таких подразделений готовы к выполнению самых сложных задач.
Верность присяге и личное мужество военнослужащих отметил в своем поздравлении Владимир Путин. Особые слова благодарности президент выразил спецназовцам-участникам СВО, которые работают на самых опасных участках - на передовой и в глубоком тылу противника.
Глава государства отметил - спецназ стал мощной силой нашей армии, создание таких формирований продиктовано необходимостью эффективно отвечать на новые вызовы.
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"Подразделения сил специальных операций на деле доказали, что готовы по первому приказу встать на защиту Родины, отстаивать национальные интересы России в любой точке мира. Вы защищали жителей Крыма и Севастополя от угроз националистов и карателей. Блестяще проявили себя в борьбе с терроризмом в Сирии. А сегодня показываете примеры героизма и отваги в боях с неонацистами. Мы будем и дальше укреплять силы специальных операций, повышать их мобильность, ударный потенциал, оснащать оружием и техникой нового поколения. Подчеркну - это один из приоритетов долгосрочного развития армии и флота России. Уважаемые друзья, подразделения сил специальных операций всегда на боевом посту. И уверен, что вы будете брать новые высоты и в боевой подготовке, и в ратном деле, вносить весомый вклад в защиту России, в обеспечение безопасности нашей Родины и нашего народа", - указал президент.