Путин поздравил спецназ с профессиональным праздником

27 февраля в России отмечают День сил специальных операций. Бойцы таких подразделений готовы к выполнению самых сложных задач.

Верность присяге и личное мужество военнослужащих отметил в своем поздравлении Владимир Путин. Особые слова благодарности президент выразил спецназовцам-участникам СВО, которые работают на самых опасных участках - на передовой и в глубоком тылу противника.

Глава государства отметил - спецназ стал мощной силой нашей армии, создание таких формирований продиктовано необходимостью эффективно отвечать на новые вызовы.

"Подразделения сил специальных операций на деле доказали, что готовы по первому приказу встать на защиту Родины, отстаивать национальные интересы России в любой точке мира. Вы защищали жителей Крыма и Севастополя от угроз националистов и карателей. Блестяще проявили себя в борьбе с терроризмом в Сирии. А сегодня показываете примеры героизма и отваги в боях с неонацистами. Мы будем и дальше укреплять силы специальных операций, повышать их мобильность, ударный потенциал, оснащать оружием и техникой нового поколения. Подчеркну - это один из приоритетов долгосрочного развития армии и флота России. Уважаемые друзья, подразделения сил специальных операций всегда на боевом посту. И уверен, что вы будете брать новые высоты и в боевой подготовке, и в ратном деле, вносить весомый вклад в защиту России, в обеспечение безопасности нашей Родины и нашего народа", - указал президент.