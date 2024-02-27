Среди них - 10 опорных пунктов

На купянском направлении российские войска за сутки отразили семь атак и две контратаки противника. На донецком группировка "Юг" вновь улучшила свои позиции по переднему краю. Потери ВСУ составили убитыми и ранеными до 420 боевиков.

Группировкой "Центр" поражены 400 целей противника - среди них 10 опорных пунктов и около 100 позиций полевой артиллерии. До полусотни ударов по скоплению радикалов нанесла армейская авиация.

На южнодонецком участке фронта надежно прикрывает наши подразделения зенитный ракетный комплекс "Тор-М2". Для того, чтобы привести систему в состояние полной боевой готовности, экипажу требуются считанные минуты. ЗРК поражает цели на расстоянии до 12 километров, а видит их на дальности свыше 30 километров. "Тор" ликвидирует вражеские беспилотники, летящие роем, и способен это делать даже в движении. С начала года один расчет уничтожил более 20 дронов радикалов, в том числе американский.

На краснолиманском направлении штурмовики Су-25 уничтожили опорный пункт киевских боевиков. "Грачи" приблизились к передовой на предельно малых высотах и нанесли удар по скоплению живой силы противника неуправляемыми ракетами С-8. Затем выполнили маневр уклонения с отстрелом тепловых ловушек. Авианаводчик подтвердил - все намеченные цели ликвидированы.

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