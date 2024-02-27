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Представлены новые герои СВО

08:33
  • вторник
  • 27 февраля 2024

Младший сержант Илья Кац оказал решительное сопротивление превосходящим силам боевиков

Минобороны России представило новых героев СВО.

Младший сержант Илья Кац в составе пулеметного расчета оказал решительное сопротивление превосходящим силам боевиков, которые попытались атаковать наши позиции. Прицельным огнем он сковал действия националистов и нанес большой урон живой силе противника. Вражеское наступление было сорвано.

Ефрейтор Сергей Лизаркин в ходе доставки на передовую оборудования для связистов попал под минометный обстрел ВСУ. Автомобиль Сергея получил повреждения, но водитель сумел быстро восстановить его, и груз вовремя прибыл в назначенный район.

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