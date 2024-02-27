Израильская армия продолжает наносить интенсивные удары по сектору Газа

Обстрелам подверглись столица анклава

Соглашение о перемирии между Израилем и движением ХАМАС может быть достигнуто к концу этой недели. Такое мнение выразил Джо Байден, которого журналисты застали в нью-йоркском кафе.

С мороженым в руках президент США сообщил, что более подробной информацией владеет его советник по нацбезопасности. Но переговоры идут, и в них уже заметен прогресс.

По данным СМИ, Тель-Авив предварительно готов освободить 400 палестинцев в обмен на 40 заложников, которых удерживает ХАМАС. Однако детали сделки еще обсуждаются.

Тем временем израильская армия продолжает наносить интенсивные удары по всему сектору Газа. За минувшие сутки обстрелам подверглись столица анклава и города Дейр-эль-Балах, Рафах и Хан-Юнис. Есть погибшие и раненые.

А на Западном берегу реки Иордан ЦАХАЛ столкнулась с серьезным сопротивлением при проведении рейда в лагере беженцев Аль-Фара - сейчас там идут бои.

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