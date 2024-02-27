Спасенную на побережье Крыма афалину отправили в дельфинарий

Млекопитающее, занесенное в Красную книгу, обнаружили местные рыбаки

В Крыму благополучно завершилась операция по спасению афалины, которая выбросилась на берег в районе Евпатории.

Животное отправили в дельфинарий, где окажут всю необходимую помощь. До этого на берегу вместе с ним находились волонтеры и ждали разрешения от Росприроднадзора на эвакуацию.

Млекопитающее, занесенное в Красную книгу, обнаружили местные рыбаки, которые и вызвали специалистов. Те выяснили, что возраст афалины - около трех лет, и оказали ей первую помощь.

Дельфин был полностью дезориентирован и нуждался в лечении. Эти млекопитающие часто выбрасываются на берег из-за травм или болезней, а еще надеются, что им на помощь придет человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"