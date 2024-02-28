Гороскоп на сегодня, 28 февраля, для всех знаков зодиака

Пора навести порядок в финансах

Овны

Обычно 28 февраля бывает последним днем зимы, но не в этот раз! 2024 год не спешит, и вы тоже не торопитесь - обдумывайте сегодня свои решения, подводите итоги.

Тельцы

Солнце, Меркурий и Сатурн теперь на вашей стороне. Такой компании многое по силам, но и вам тоже не стоит расслабляться - многое в жизни сейчас зависит лично от вас.

Близнецы

Сосредоточьтесь на том, что происходит у вас на работе или в бизнесе. Присматривайтесь к трендам, не упускайте из виду мелочи, чтобы не оказаться в аутсайдерах.

Раки

Представителям знака, живущим за границей, юристам, преподавателям и учащимся придут важные новости. Всем остальным день напомнит о необходимости учиться и развиваться.

Львы

Вам нужно навести порядок в финансах. Если есть возможность, оплатите налоги, погасите долги, поработайте над семейным бюджетом, чтобы спать спокойно.

Девы

Вы готовы к переменам: сегодня многие решатся на брак, развод или реформирование бизнес-партнерства. Вы давно все обдумали, а значит, время действительно пришло.

Весы

Уделите внимание своему здоровью вместо того, чтобы жаловаться на постоянную усталость. Никто. кроме вас. не может изменить ситуацию, берите себя в руки!

Скорпионы

Это уникальный день, когда вы должны попробовать наладить связь со своим внутренним ребенком. Сейчас вы можете заботливо исцелить свои детские травмы.

Стрельцы

Вы можете узнать что-то важное о своем доме, семье, предках. Если тема интересна - копните глубже, пока звезды готовы содействовать в ваших поисках информации.

Козероги

Хороший день для наведения порядка в документах, их оцифровки, а также ремонта компьютеров и телефонов. Ищите интересные приложения, изучайте новые программы.

Водолеи

Практически все, что происходит, непривычно для вас. Отсутствие опыта может расстраивать. Но если взглянуть на ситуацию иначе, вы учитесь и у вас есть право на ошибку.

Рыбы

Сатурн в вашем знак соединился с Солнцем и Меркурием, добавляя всем представителям знака выносливости и упорства. Вы почувствуете, что стали взрослее, серьезнее, умнее.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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