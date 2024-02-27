В США опубликовали доклад о тактике российских войск

Это свод данных о российских Вооруженных силах

Сухопутные войска США подготовили 280-страничный свод данных о российских Вооруженных силах, их структуре, вооружениях и тактике действий.

Документ под названием "Российская тактика" опубликован в качестве учебного пособия для "военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров". В нем говорится, "как Россия стала бы воевать, согласно своей доктрине".

Авторы этого свода включили в него "российские тактические концепции, применяемые при подготовке и на учениях, в первую очередь для крупномасштабных военных операций", однако российская специальная военная операция на Украине в документе не рассматривается, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что армия России смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта в зоне специальной военной операции благодаря героизму бойцов, в том числе Воздушно-космических сил.

Президент направил телеграмму командующему группировкой войск "Центр" генерал-полковнику Андрею Мордвичеву по случаю освобождения Авдеевки. В ней Владимир Путин перечислил отличившиеся в боях за город подразделения Вооруженных Сил и объявил всем войскам благодарность.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"