ЕС уже пытался собрать миллион снарядов для киевского режима

Франция сформирует с партнерами коалицию по передаче Украине ракет и бомб. Такое заявление сделал в ночь на вторник, 27 февраля, французский лидер Эмманюэль Макрон.

Как заявил политик, "мы уже сегодня создадим такую коалицию". Она, напомнил Макрон, станет уже девятой среди коалиций, созданных Западом для поставок киевскому режиму того или иного оружия или военной техники.

Президент Франции заявил, что анонсированная им коалиция будет заниматься поставками Киеву ракет, способных преодолевать большие расстояния, сообщает "Интерфакс".

Ранее источники рассказали, что у Индии имеется несколько сотен тысяч артиллерийских снарядов, которые Германия хотела бы приобрести для Вооруженных сил Украины. Тайные переговоры на эту тему уже ведутся.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что оборонно-промышленному комплексу Евросоюза не удается конкурировать с российским. Из-за этого, несмотря на старания западных спонсоров, Вооруженные силы Украины постоянно испытывают дефицит снарядов.

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