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Метеоролог Леус: начало марта будет теплее климатической нормы

09:09
  • вторник
  • 27 февраля 2024

В первые дни первого весеннего месяца Москву ждет оттепель

Первая декада марта в Москве будет теплее климатической нормы. Об этом в интервью ТАСС заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Он подчеркнул, что термометры будут показывать на 2-4 градуса больше, чем обычно в эти дни. 

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Да и конец февраля не отличается холодом. Над столицей висит антициклон. Температура днем по-прежнему выше ноля. Так 27 февраля столбики термометров поднимутся до +2. А ночью - минусовые значения. Отсюда на дорогах по-прежнему гололедица. 

При чем ночь на среду станет самой холодной на этой неделе. Будет до -10. Но пока больше таких температур не ожидается аж до 10 марта. И разница ночных и дневных температур будет не резкой. Таяние снега обещают плавное. 

 

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