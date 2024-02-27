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В России с 1 марта запретят экспорт бензина

08:50
  • вторник
  • 27 февраля 2024

В сентябре 2023 года уже вводили такой временный запрет

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на фоне сезонного роста спроса. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщает РБК со ссылкой на информированный источник.

По информации издания, данный запрет планируется ввести на полгода, начиная с 1 марта 2024 года. Однако эмбарго не коснется согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

Кроме того, по словам собеседников РБК, в кабмине было принято решение увеличить до 16% норматив продаж дизельного топлива на бирже.

В конце 2023 года министр энергетики России Николай Шульгинов подчеркивал, что в стране в настоящее время нет проблем с топливообеспечением — "смотрим будущее с оптимизмом". Однако глава Минэнерго предупредил, что в дальнейшем важно "контролировать, более оперативно принимать решения".

Вице-премьер Александр Новак заявлял, что правительство не видит необходимости в принятии оперативных и резких действий на рынке топлива, хотя и рассматривают в этой области ряд мер.

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