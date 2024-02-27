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Канцлер Австрии исключил возможность мира на Украине без участия России

09:21
  • вторник
  • 27 февраля 2024

Москва также указывала на нелепость мирных планов без ее участия

Мира на Украине нельзя будет достичь без участия в переговорах президента России Владимира Путина. Такое мнение высказал в понедельник, 26 февраля, федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер.
Глава британского МИД призвал доказать Путину, что он ошибся насчет Украины

Австрийский политик, которого цитирует Exxpress, что "Путин также нужен за столом переговоров, потому что иначе мы не достигнем мира".

Нехаммер, который уже лично встречался с российским лидером, заявил, что "если это будет полезно, если поможет, я бы сделал это снова".

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что обсуждение мирного плана президента Украины Владимира Зеленского, которое проходит без участия России, является несерьезным и смехотворным.

Политолог Сергей Марков заявил, что, обсуждая пресловутый план Зеленского, Запад в идеале хочет "принудить Россию вообще к своего рода капитуляции", чтобы наша страна "вывела войска и начала выплачивать репарации". Эксперт допустил, что "Москве под видом переговоров о мире в Швейцарии просто предъявят ультиматум".

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер
Канцлер Австрии Карл Нехаммер
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