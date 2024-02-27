Москва также указывала на нелепость мирных планов без ее участия

Мира на Украине нельзя будет достичь без участия в переговорах президента России Владимира Путина. Такое мнение высказал в понедельник, 26 февраля, федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Австрийский политик, которого цитирует Exxpress, что "Путин также нужен за столом переговоров, потому что иначе мы не достигнем мира".

Нехаммер, который уже лично встречался с российским лидером, заявил, что "если это будет полезно, если поможет, я бы сделал это снова".

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что обсуждение мирного плана президента Украины Владимира Зеленского, которое проходит без участия России, является несерьезным и смехотворным.

Политолог Сергей Марков заявил, что, обсуждая пресловутый план Зеленского, Запад в идеале хочет "принудить Россию вообще к своего рода капитуляции", чтобы наша страна "вывела войска и начала выплачивать репарации". Эксперт допустил, что "Москве под видом переговоров о мире в Швейцарии просто предъявят ультиматум".

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