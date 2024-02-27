ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Певица Ветлицкая переписала квартиру на Патриарших на дочь

10:11
  • вторник
  • 27 февраля 2024

Она опасается, что жилье конфискуют по закону о дискредитации ВС

Певица Наталья Ветлицкая переписала свою квартиру на Патриарших прудах на дочь. 19-летней наследнице звезды досталось имущество стоимостью более 200 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Журналисты считают, что причиной такого поступка стало опасение, что недвижимость конфискуют в рамках закона о дискредитации ВС России. 

Италия арестовала имущество россиян более чем на 2 млрд евро
Украинский суд конфисковал имущество Министерства обороны Белоруссии

По данным телеграм-канала, Ветлицкая давно живет в Испании. В феврале 2022 года она выложила несколько критических постов с осуждением действий российской армии. После этого появились требования признать ее иноагентом. Посты певица быстро удалила. Но вот имущество решила от греха подальше передать дочке.

Mash сообщает, что дочь Ветлицкой Ульяна стала часта появляться на Патриарших. По всей видимости девушка вернулась в Москву. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Певица Ветлицкая
Певица Ветлицкая
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.