Певица Ветлицкая переписала квартиру на Патриарших на дочь

Она опасается, что жилье конфискуют по закону о дискредитации ВС

Певица Наталья Ветлицкая переписала свою квартиру на Патриарших прудах на дочь. 19-летней наследнице звезды досталось имущество стоимостью более 200 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Журналисты считают, что причиной такого поступка стало опасение, что недвижимость конфискуют в рамках закона о дискредитации ВС России.

По данным телеграм-канала, Ветлицкая давно живет в Испании. В феврале 2022 года она выложила несколько критических постов с осуждением действий российской армии. После этого появились требования признать ее иноагентом. Посты певица быстро удалила. Но вот имущество решила от греха подальше передать дочке.

Mash сообщает, что дочь Ветлицкой Ульяна стала часта появляться на Патриарших. По всей видимости девушка вернулась в Москву.

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