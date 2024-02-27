Победить страшную болезнь: Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Володи Шиляева

У мальчика - невероятно редкое заболевание

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 15-летнего Володи Шиляева. У мальчика смертельный диагноз - Х-сцепленный лимфопролиферативный синдром. Заболевание - невероятно редкое. И очень опасное. Единственная надежда на выздоровление - пересадка костного мозга. После которой последует специальная иммунотерапия стоимостью свыше 4 миллионов 200 тысяч рублей. У семьи Вовы таких денег нет.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

В раннем детстве Вова очень часто и подолгу болел. Но когда в 6 лет у него стала подниматься температура, которую не удавалось сбить, и родные, и врачи начали сильно тревожиться. Оказалось, не зря - вскоре у мальчика обнаружили злокачественную опухоль. Поставили диагноз - лимфома Ходжкина. Володя пережил 6 курсов химиотерапии и два - лучевой. Наступила ремиссия. Казалось - все позади. Но это было лишь только начало его сложного пути.

Спустя два года спокойной жизни у Вовы по всему телу стали появляться синяки. Начались носовые кровотечения. Понять, что на самом деле с мальчиком, врачам было непросто. Ведь такой диагноз, как у Володи, встречается крайне редко.

"Основное заболевание у Вовы звучит как первичный иммунодефицит. Х-сцепленный лимфопролиферативный синдром. Это очень редкое заболевание, встречается оно у мальчиков с частотой один случай на миллион", - рассказала Ольга Слесарчук, заведующая отделением трансплантации костного мозга Института детской онкологии имени Горбачев­ой.

Володя - очень общительный и целеустремлённый мальчик. Он любит гулять с друзьями. Активно участвовать в жизни школы. Но сейчас - все это стало невозможным. Изоляция дается ребенку крайне тяжело, как и бесконечные капельницы, обследования, анализы.

Благодаря усилиям врачей состояние Вовы стабилизировалось. Но ненадолго. Сейчас - как раз тот момент, когда можно провести операцию по пересадке костного мозга. Донор для Володи найден. Но чтобы лечение было успешным, после операции мальчику необходимы очень дорогие препараты сопроводительной терапии. Без них пациенту с таким опасным диагнозом грозят серьезные осложнения, которые могут стоить жизни.

"Особенно важно использование этих препаратов в периоде после трансплантации, когда мы видим снижение всех показателей крови, полное отсутствие иммунитета. Даже любая вирусная инфекция может стать смертельной для таких пациентов", - продолжает Слесарчук.

Лекарства стоят очень дорого - свыше 4 миллионов 200 тысяч рублей. У семьи мальчика таких денег нет.

"Я очень надеюсь, что это последняя операция, которая поможет моему ребенку быть здоровым. Я прошу вас, помогите нам, моему ребенку собраться средства на препараты. Потому что наша семья не справится с этим", - говорит мама.

Володя мечтает выздороветь. И отправиться в путешествие. Но пока у мальчика много ограничений - ребенок находится на постоянном поддерживающем лечении. Скучает и мечтает о скорой встрече старший брат мальчика. Они каждый день на связи.

Из-за смертельного диагноза Володя очень рано повзрослел. Он никогда не жалуется, как бы ни было плохо. Мальчик верит, что победит свою страшную болезнь. И впереди его ждет много ярких событий.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Владимира Шиляева, программа 1903

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"