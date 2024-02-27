Собянин: К 2030 году число поездок на речном транспорте планируется увеличить до 24,3 тыс. в сутки

А число маршрутов - с 2 до 7

Число поездок на речном транспорте Москвы через шесть лет должно увеличиться до 24 тысяч в сутки. Такой прогноз дал мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, число маршрутов к 2030 году увеличится с двух до семи.

Продолжается и развитие электромобилей в столице. Сегодня они составляют лишь 0,2% автопарка столицы. К 2023 году этот показатель должен увеличиться до 7%. Уже сейчас власти столицы будут стимулировать создание сети зарядных станций. Через шесть лет их количество должно вырасти до 30 тысяч.

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