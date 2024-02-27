ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: К 2030 году число поездок на речном транспорте планируется увеличить до 24,3 тыс. в сутки

10:30
  • вторник
  • 27 февраля 2024

А число маршрутов - с 2 до 7

Число поездок на речном транспорте Москвы через шесть лет должно увеличиться до 24 тысяч в сутки. Такой прогноз дал мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, число маршрутов к 2030 году увеличится с двух до семи.

Продолжается и развитие электромобилей в столице. Сегодня они составляют лишь 0,2% автопарка столицы. К 2023 году этот показатель должен увеличиться до 7%. Уже сейчас власти столицы будут стимулировать создание сети зарядных станций. Через шесть лет их количество должно вырасти до 30 тысяч.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Речной транспорт
Речной транспорт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.