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Подросток катался на перилах и упал с высоты шестого этажа

09:17
  • вторник
  • 27 февраля 2024

В Омске мальчик баловался в подъезде и разбился при падении

Девятилетний мальчик катался на перилах в подъезде дома и упал в межлестничный пролет. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Омской области

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ЧП произошло в Омске на улице Молодогвардейской. 

Как выяснили следователи, ребенок в подъезде был со старшим братом. Мальчики решили скатиться по перилам. В итоге младший не удержался и упал с высоты шестого этажа. Он погиб на месте. 

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК России. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. 

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