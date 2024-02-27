Подросток катался на перилах и упал с высоты шестого этажа

В Омске мальчик баловался в подъезде и разбился при падении

Девятилетний мальчик катался на перилах в подъезде дома и упал в межлестничный пролет. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Омской области.

ЧП произошло в Омске на улице Молодогвардейской.

Как выяснили следователи, ребенок в подъезде был со старшим братом. Мальчики решили скатиться по перилам. В итоге младший не удержался и упал с высоты шестого этажа. Он погиб на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК России. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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