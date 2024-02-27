Россия дала отпор Израилю за сравнение СВО с атакой ХАМАС

Тель-Авив выразил поддержку киевскому режиму

Заявление израильского постпреда при ООН Гилада Эрдана, который сравнил действия России на Украине с нападением ХАМАС на Израиль, являются бредом. Такую оценку дал первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

По утверждению Эрдана, "два года назад Россия с презрением к суверенитету и территориальной целостности ее соседа вторглась на Украину", а "143 дня назад жестокая террористическая организация ХАМАС в нарушение международного права и также с полным презрением к суверенитету Израиля вторгся в иудейское государство".

Израильский дипломат заявил, что и Израиль, и Украина одинаково борются за свое выживание, сообщает РИА Новости. В ответ Полянский отметил, что "бред продолжается".

Неделю назад мы услышали от представителя Израиля, что "Организация Объединенных Наций – это ХАМАС". Сегодня – что Россия – это Хамас". Если применить арифметику, из его заявления следует, что Россия – это ООН. У нас нет проблем с этим. И вместе с ООН мы будем противостоять попыткам Израиля представить убийство мирных жителей в секторе Газа, в нарушение международного гуманитарного права как борьбу с террористами.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Москва хотела бы помочь в переговорах израильтян и палестинцев, поскольку для решения конфликта иного пути, кроме дипломатического, не существует. Глава МИД также напомнил, что в военной операции Израиля в секторе Газа погибло больше гражданских лиц, чем за время государственного переворота на Украине в 2014 году.

Лавров также указывал, что Соединенные Штаты и их союзники заблокировали в Совете Безопасности ООН документ по немедленному прекращению огня в Газе, лишний раз подтвердив, что сохранение жизней мирных палестинцев в их приоритеты не входит.

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