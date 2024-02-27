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Россия дала отпор Израилю за сравнение СВО с атакой ХАМАС

09:45
  • вторник
  • 27 февраля 2024

Тель-Авив выразил поддержку киевскому режиму

Заявление израильского постпреда при ООН Гилада Эрдана, который сравнил действия России на Украине с нападением ХАМАС на Израиль, являются бредом. Такую оценку дал первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Израильская армия продолжает наносить интенсивные удары по сектору Газа
Армия Израиля атаковала мирных жителей в секторе Газа

По утверждению Эрдана, "два года назад Россия с презрением к суверенитету и территориальной целостности ее соседа вторглась на Украину", а "143 дня назад жестокая террористическая организация ХАМАС в нарушение международного права и также с полным презрением к суверенитету Израиля вторгся в иудейское государство".

Израильский дипломат заявил, что и Израиль, и Украина одинаково борются за свое выживание, сообщает РИА Новости. В ответ Полянский отметил, что "бред продолжается".

Неделю назад мы услышали от представителя Израиля, что "Организация Объединенных Наций – это ХАМАС". Сегодня – что Россия – это Хамас". Если применить арифметику, из его заявления следует, что Россия – это ООН. У нас нет проблем с этим. И вместе с ООН мы будем противостоять попыткам Израиля представить убийство мирных жителей в секторе Газа, в нарушение международного гуманитарного права как борьбу с террористами.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Москва хотела бы помочь в переговорах израильтян и палестинцев, поскольку для решения конфликта иного пути, кроме дипломатического, не существует. Глава МИД также напомнил, что в военной операции Израиля в секторе Газа погибло больше гражданских лиц, чем за время государственного переворота на Украине в 2014 году. 

Лавров также указывал, что Соединенные Штаты и их союзники заблокировали в Совете Безопасности ООН документ по немедленному прекращению огня в Газе, лишний раз подтвердив, что сохранение жизней мирных палестинцев в их приоритеты не входит.

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