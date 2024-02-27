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Российские войска продолжают наступление на донецком участке фронта

11:42
  • вторник
  • 27 февраля 2024

Заняты более выгодные рубежи и позиции

Разведка доложила - на авдеевском направлении ВСУ предприняли попытку эвакуировать одно из подразделений, направив на позиции бронетехнику. Планы националистов сорвала наша артиллерия. Расчеты ударили из гаубиц Д-30. Осколочно-фугасные снаряды легли точно в цель.

Этой ночью артиллеристы-десантники группировки "Днепр" из гаубиц "Гиацинт-Б" нанесли удар по позициям ВСУ на правом берегу в Херсонской области. Уничтожены пункт временной дислокации и полевой склад боеприпасов. Точность попаданий зафиксировал беспилотник с тепловизионным оборудованием.

Также российская артиллерия поразила расположение Службы безопасности Украины в Херсоне - уничтожены в том числе высокопоставленные представители ведомства, прибывшие из Киева.

Экипажи штурмовиков Су-25 отработали по националистам на краснолиманском направлении. Подразделения группировки "Центр" на этом и других направлениях успешно отражают атаки националистов и постоянно наносят массированные удары по позициям ВСУ.

Александр Савчук, начальник пресс-центра группировки "Центр": "Бомбардировочной авиацией ВКС России нанесено около 50 ударов в районах Очеретино, Новоселовка. Тяжелыми огнеметными системами уничтожены пять опорных пунктов в районе Орловки. Потери противника - до 410 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, 122-миллиметровая гаубица Д-30".

Наши позиции тем временем - под надежным куполом ПВО. В связке работают сразу несколько систем. По дальним целям - комплексы С-300, по легким ближним - "Бук-М2".

Расчеты ЗРК группировки "Днепр" в Запорожской области защищают как военные, так и гражданские объекты. Под особым контролем - район Запорожской АЭС, где националисты не оставляют попыток устроить провокации с использованием беспилотников и артиллерии. 

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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