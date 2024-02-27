Программа обучения украинских военных трещит по швам

На нее закончились деньги даже у Вашингтона

Новая - девятая по счету - коалиция для поставок Украине дальнобойных снарядов - вот, по сути, самый главный итог прошедших в Париже переговоров. Коллективное мнение как хозяин саммита озвучивает президент Франции. Боеприпасы на данный момент - основной приоритет для Киева. Ну а дальше будут смотреть по ситуации. Эмманюэль Макрон говорит открытым текстом: вероятность отправления на линию фронта европейских войск крайне высока.

По этой теме страны НАТО во мнениях расходятся. Отправлять своих военных на Украину большинство все же желанием не горит. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что этот вопрос пока не прорабатывается. Греческий премьер Кириакос Мицотакис был категоричен - об этом не может быть и речи. Владимир Зеленский, который на интервью к западным журналистам ходит уже как на работу, не сдается. Требуя все больше и больше.

"Успех и продвижение вперед зависят от США. Не только линия обороны, потому что если вы будете только обороняться, вы дадите возможность России надавить на вас. Да, может, это и будут небольшие шаги назад, но в любом случае это шаги назад. И когда вы делаете шаг назад, вы теряете людей. Мы будем терять людей", - сказал глава киевского режима.

Неудобные вопросы к Зеленскому все чаще возникают даже у тех, кто привык задавать те, которые нужно. Особенно не поверили западные журналисты в правдивость озвученных Киевом цифр украинских потерь.

Данные Зеленского не удалось проверить независимо. Его заявления резко отличаются от оценок официальных лиц США, которые прошлым летом указывали, что потери украинцев намного выше: убиты около 70000, ранены - от 100000 до 120000. Необычное признание г-на Зеленского звучит в тот момент, когда вооруженные силы его страны находятся в обороне и испытывают нехватку живой силы и боеприпасов на большей части 600-мильной линии фронта. Российские же войска наносят удары на востоке и юге.

Мобилизованных ресурсов не хватает настолько, что верхушка киевского режима со всех европейских газет и телеканалов продолжает настойчиво звать домой сбежавших украинцев. То, что украинцы как-то сильно загостились в Старом Свете, считают и сами европейцы. По последним опросам, 33% населения континента полагает, что настало время уменьшать помощь Киеву, а вместо этого стимулировать переговоры о мире с Россией. Больше всего такой вариант поддерживают в Венгрии и Румынии. Программа обучения украинских военных тоже трещит по швам - на нее закончились деньги даже у Вашингтона. В Пентагоне с горечью отрапортовали, что заняты поисками альтернативы.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"