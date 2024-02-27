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Колонна "Ярсов" прибыла в Подмосковье

11:46
  • вторник
  • 27 февраля 2024

Для подготовки к военному параду на Красной Площади

Для подготовки к параду Победы на Красной Площади в Подмосковье прибыла колонна подвижных ракетных комплексов "Ярс". Они представляют основу группировки российских войск стратегического назначения.

Перед отправлением экипажи прошли сложный этап подготовки. Во время дороги механики- водители совершали несколько остановок для проверки техники.

400-километровый маршрут пролегал по Ивановской, Владимирской и Московской областям. Личный состав и комплексы Тейковского ракетного соединения принимают участие в военном параде на Красной площади в Москве с 2008 года.

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Российский стратегический ракетный комплекс "Ярс"
Российский стратегический ракетный комплекс "Ярс"
Российский стратегический ракетный комплекс "Ярс"
Российский стратегический ракетный комплекс "Ярс"
Ярс
Ярс
Российский стратегический ракетный комплекс "Ярс"
Российский стратегический ракетный комплекс "Ярс"
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