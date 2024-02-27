Колонна "Ярсов" прибыла в Подмосковье

Для подготовки к военному параду на Красной Площади

Для подготовки к параду Победы на Красной Площади в Подмосковье прибыла колонна подвижных ракетных комплексов "Ярс". Они представляют основу группировки российских войск стратегического назначения.

Перед отправлением экипажи прошли сложный этап подготовки. Во время дороги механики- водители совершали несколько остановок для проверки техники.

400-километровый маршрут пролегал по Ивановской, Владимирской и Московской областям. Личный состав и комплексы Тейковского ракетного соединения принимают участие в военном параде на Красной площади в Москве с 2008 года.

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