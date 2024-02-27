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В Москве стартовал конгресс русофилов

11:46
  • вторник
  • 27 февраля 2024

Участвуют сотни делегатов из разных стран

В Москве стартовал второй конгресс "Международного движения русофилов". В нем участвуют сотни делегатов из разных стран.

Обсуждают вопросы многополярного миропорядка, защиты традиционных ценностей, а также противостояния западной гегемонии. Глава МИД России Сергей Лавров отметил: широкая мировая общественность искренне заинтересована в непредвзятых всесторонних оценках причин сложившейся геополитической напряженности. А попытки Запада запретить развитие сотрудничества с Москвой никого не останавливают. Россия же продолжит развиваться как дружелюбная, открытая страна.

"Будем проводить независимой прагматичный миролюбивый внешнеполитический курс. Будем и далее содействовать демократизации международной жизни. Ее развития на принципах устава ООН во всей полноте и во всей взаимосвязи этих принципов, чего Запад не хочет категорически делать и не хочет замечать такие ключевые принципы устава ООН, как уважение суверенного равенства государств, невмешательства в их внутренние дела", - отметил Лавров.

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