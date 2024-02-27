Официально альянс уверяет, что не участвует в конфликте напрямую

Ряд государств — членов НАТО пытается устроить заговор, чтобы легализовать присутствие своих военных на Украине и их участие в боевых действиях против России. Такое заявление сделал во вторник, 27 февраля, член думского комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Парламентарий прокомментировал слова главы словацкого кабмина Роберта Фицо о возможности присутствия военных стран НАТО на Украине, заявив, что они "и так находятся на Украине, но только в статусе наемников", сообщает РИА Новости.

То, о чем говорит премьер Словакии, — это заговор некоторых стран с целью узаконить пребывание своих военнослужащих на территории Украины, и Фицо в этом заговоре участвовать не хочет. Старой Европе этот конфликт уже неинтересен. В победу Украины никто не верит, как и в поражение России, а давать деньги на заведомо безнадежное дело тоже желания большого нет.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверял, что Североатлантический альянс стремится не допустить эскалации конфликта на Украине и помешать его перерастанию в прямое противостояние с Россией. По утверждению политика, именно с этой целью военно-политический блок наращивает свое присутствие на восточном фланге.

Однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо признал, что Североатлантический альянс или Евросоюз не могут помешать другим государствам-членам заключить двустороннее соглашение с Киевом и направить на Украину свой воинский контингент.

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