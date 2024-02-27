Азаров: 90% беженцев не вернутся на Украину

Экс-премьер страны указал на дефицит рабочей силы в сельском хозяйстве

Украинцы, которые уехали из страны, не станут возвращаться, если режим Зеленского сохранится. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью газете "Известия". Он считает, что его сограждане прекрасно устроились за границей. Они вывезли туда семьи и нашли жилье и работу.

Даже те, у кого дела обстоят не так радужно, не спешат возвращаться. Они не видят для себя перспектив в стране, считает Азаров. У себя в телеграм-канале он написал, что на Украине огромный дефицит рабочей силы. Особенно это касается сельского хозяйства и предприятий оборонного комплекса.

Ранее появилась информация, что на Украине осталось порядка 18 млн человек. Такое же количество граждан страны находится за ее пределами. По данным, которые приводит Азаров, уезжают ежемесячно порядка 60 тысяч граждан.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"